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Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Более 12 тысяч человек победили коронавирус за последние сутки: данные на 20 апреля

Более 12 тысяч человек победили коронавирус за последние сутки: данные на 20 апреля
08:24 Сегодня Телеграф

За прошедшие сутки, 19 апреля, в Украине зафиксировали 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 414 детей и 251 медработник.

Об этом во вторник утром сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

Также за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 2042 человека;
  • летальных случаев - 367;
  • выздоровели – 12 075 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 77 678 (в том числе методом ПЦР – 37 557, методом ИФА – 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 306);
  • 12 144 человека привито против COVID-19 за 19 апреля в Украине.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Пик пройден, но есть одно "но": Степанов отличился новым победным заявлением по COVID-19

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 961 956 человек;
  • выздоровели – 1 499 752 лица;
  • летальных исходов - 40 367;
  • проведения ПЦР-тестов – 8 996 039.
  • коронавирус_20 апреля

Всего 462 791 человек привит от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Как сообщалось, 19 апреля во Всемирной организации здравоохранения признали, что пандемия коронавируса остается серьезной проблемой для здоровья населения мира и рекомендовали продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Статистика, Данные, Коронавирус, Максим Степанов, Умерли, Covid-19, заболели, выздоровели.
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