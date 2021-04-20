Более 12 тысяч человек победили коронавирус за последние сутки: данные на 20 апреля

За прошедшие сутки, 19 апреля, в Украине зафиксировали 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 414 детей и 251 медработник.
Об этом во вторник утром сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
Также за прошедшие сутки в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.
За все время пандемии в Украине:
Всего 462 791 человек привит от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Как сообщалось, 19 апреля во Всемирной организации здравоохранения признали, что пандемия коронавируса остается серьезной проблемой для здоровья населения мира и рекомендовали продлить режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении.