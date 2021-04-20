Эпидемиологи назвали сроки повторного заражения коронавирусом

Переболеть коронавирусом не значит получить пожизненный иммунитет. Инфекция может так же агрессивно повторно ударить по человеку.

Об этом в Укринформе заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына.

По словам Родыны, повторное заражение COVID фиксируют уже через 3-4 месяца после выздоровления пациента. Однако бывают и более неприятные случаи.

"Мы спросили у эпидемиологов, период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца ", - отметил эксперт.

Центр общественного здоровья уже разработал законопроект про эпидемиологический надзор за коронавирусом. В документе, направленном в МОЗ, указано определение повторного случая заражения. Это даст возможность сформировать систему информирования о таких случаях. Всего в Украине повторно заразилось более 1 200 человек.

Напомним, житель Харькова четыре раза переболел коронавирусом. У него не вырабатываются антитела