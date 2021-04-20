Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Девелопер Марк Гинзбург рассказал, как стать миллиардером и объяснил, почему счастье не в деньгах
Девелопер Марк Гинзбург рассказал, как стать миллиардером и объяснил, почему счастье не в деньгах
Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США

Эпидемиологи назвали сроки повторного заражения коронавирусом

Эпидемиологи назвали сроки повторного заражения коронавирусом
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф

Переболеть коронавирусом не значит получить пожизненный иммунитет. Инфекция может так же агрессивно повторно ударить по человеку.

Об этом в Укринформе заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына.

По словам Родыны, повторное заражение COVID фиксируют уже через 3-4 месяца после выздоровления пациента. Однако бывают и более неприятные случаи.

"Мы спросили у эпидемиологов, период между первым и вторым заболеванием. Ответы были в основном, что этот период был 3-4 месяца, до 5. Но были единичные ответы, что это было полтора месяца ", - отметил эксперт.

Медики под кислород не ложатся: украинки рассказали, как болели "короной" по два, а то и три раза

Центр общественного здоровья уже разработал законопроект про эпидемиологический надзор за коронавирусом. В документе, направленном в МОЗ, указано определение повторного случая заражения. Это даст возможность сформировать систему информирования о таких случаях. Всего в Украине повторно заразилось более 1 200 человек.

Врач объяснил, почему люди болеют коронавирусом по несколько раз

Напомним, житель Харькова четыре раза переболел коронавирусом. У него не вырабатываются антитела

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 386

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Центра общественного здоровья, повторное заражение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
02 Пентагон сделал неутешительное заявление о путинских войсках на границе с Украиной
03 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
04 Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
05 Украинка привилась от коронавируса препаратом Pfizer и рассказала о последствиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Более 12 тысяч человек победили коронавирус за последние сутки: данные на 20 апреля
Более 12 тысяч человек победили коронавирус за последние сутки: данные на 20 апреля
Боевик Ходаковский открыто признался, что будет прятаться за спинами женщин и детей в войне против ВСУ (видео)
Боевик Ходаковский открыто признался, что будет прятаться за спинами женщин и детей в войне против ВСУ (видео)
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь