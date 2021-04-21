В Украине более 1,5 млн человек выздоровело от коронавируса: свежая сводка

В украинских центрах тестирования за день зарегистрировали 12162 украинца с COVID-19.

Этой информацией поделился Максим Степанов, глава МЗ Украины.

По данным Минздрава в Украине за прошлые 24 часа:

в больницу попали 4411 человек,

429 пациентов умерли,

14720 человек вылечились,

109 007 прошли ковид-тест.

С начала первого заражения в стране заболели 1 974 118 человек, побороли "корону" 1 514 472 граждан, умерли 40 796 пациентов.

Наивысшее число заражений наблюдалось в таких областях:

965 людей получили позитивный ковид-тест в Киеве,

938 граждан подхватили "корону" на Харьковщине,

881 житель Киевщины,

в Запорожской области 845 человек заразились,

771 украинец в Днепропетровской области заболел.

На прошедшие сутки привились 15 042 человека.

Напомним, что ранее нардеп предупредил украинцев о страшных последствиях 4-й волны коронавируса.