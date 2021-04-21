В Украине более 1,5 млн человек выздоровело от коронавируса: свежая сводка

В украинских центрах тестирования за день зарегистрировали 12162 украинца с COVID-19.
Этой информацией поделился Максим Степанов, глава МЗ Украины.
По данным Минздрава в Украине за прошлые 24 часа:
С начала первого заражения в стране заболели 1 974 118 человек, побороли "корону" 1 514 472 граждан, умерли 40 796 пациентов.
Наивысшее число заражений наблюдалось в таких областях:
На прошедшие сутки привились 15 042 человека.
Напомним, что ранее нардеп предупредил украинцев о страшных последствиях 4-й волны коронавируса.