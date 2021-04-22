Рекордное число украинцев смогли преодолеть коронавирус за сутки: свежая сводка на 22 апреля

В местах тестирования за сутки украинские медики зарегистрировали 16 235 человек с коронавирусом. При том, что выздоровели более 18 тысяч.

Об этом в своем отчете 22 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сегодняшний рекорд выздоровевших превосходит предыдущий более чем на 2 тысячи.

Согласно данным Минздрава за сутки:

в больнице оказались 3 904 украинца,

470 граждан попрощались с жизнью,

18 831 человек вылечились,

46 516 людей прошли ПЦР-тесты.

С начала пандемии в стране 1 990 353 граждан заболели, 1 533 303 человек выздоровели, при этом более 41 тысячи украинцев умерли.

Самый высокий показатель суточного числа заболевших:

в Киеве, где 1 673 человека заразились,

на Харьковщине 1333 жителя,

995 людей в Запорожской области,

976 - в Днепропетровской области,

на Киевщине 887 подхватили "корону".

Напомним, что ранее инфекционист предупредила, что высокий уровень антител к COVID-19 не является гарантией против заражения.