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Четверг, 22.04.2021
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Рекордное число украинцев смогли преодолеть коронавирус за сутки: свежая сводка на 22 апреля

Рекордное число украинцев смогли преодолеть коронавирус за сутки: свежая сводка на 22 апреля
08:21 Сегодня Телеграф

В местах тестирования за сутки украинские медики зарегистрировали 16 235 человек с коронавирусом. При том, что выздоровели более 18 тысяч.

Об этом в своем отчете 22 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сегодняшний рекорд выздоровевших превосходит предыдущий более чем на 2 тысячи.

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Согласно данным Минздрава за сутки:

  • в больнице оказались 3 904 украинца,
  • 470 граждан попрощались с жизнью,
  • 18 831 человек вылечились,
  • 46 516 людей прошли ПЦР-тесты.

С начала пандемии в стране 1 990 353 граждан заболели, 1 533 303 человек выздоровели, при этом более 41 тысячи украинцев умерли.

Самый высокий показатель суточного числа заболевших:

  • в Киеве, где 1 673 человека заразились,
  • на Харьковщине 1333 жителя,
  • 995 людей в Запорожской области,
  • 976 - в Днепропетровской области,
  • на Киевщине 887 подхватили "корону".

Напомним, что ранее инфекционист предупредила, что высокий уровень антител к COVID-19 не является гарантией против заражения.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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