Рекордное число украинцев смогли преодолеть коронавирус за сутки: свежая сводка на 22 апреля

В местах тестирования за сутки украинские медики зарегистрировали 16 235 человек с коронавирусом. При том, что выздоровели более 18 тысяч.
Об этом в своем отчете 22 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сегодняшний рекорд выздоровевших превосходит предыдущий более чем на 2 тысячи.
Согласно данным Минздрава за сутки:
С начала пандемии в стране 1 990 353 граждан заболели, 1 533 303 человек выздоровели, при этом более 41 тысячи украинцев умерли.
Самый высокий показатель суточного числа заболевших:
Напомним, что ранее инфекционист предупредила, что высокий уровень антител к COVID-19 не является гарантией против заражения.