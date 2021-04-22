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Четверг, 22.04.2021
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В Украину идут еще сотни тысяч доз вакцины против COVID-19: кому они достанутся

В Украину идут еще сотни тысяч доз вакцины против COVID-19: кому они достанутся
15:30 Сегодня Телеграф

В пятницу, 23 апреля, в киевских "Жулянах" приземлится борт с 367 тысячами доз вакцины AstraZeneca, которые Украина получит по программе COVAX.

Об этом в эфире Украина 24 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, самолет прибудет в Украину в 8.45 и вакцины тут же распределят по регионам. Эти дозы войдут в общую программу и вакцинации.

Также Степанов уточнил, кого именно будут прививать этими вакцинами.

"Это будут люди, которые входят в группы риска. Люди старше 60 лет", - отметил министр.

Кроме того, часть этой партии, "небольшая часть" пойдет на повторную вакцинацию для тех украинцев, кто сделал прививку в феврале.

Для справки

Механизм Gavi COVAX поддерживает доступ к вакцинам от COVID-19 для стран со средним и низким уровнем дохода, которые не могут позволить себе полностью платить за вакцины против COVID-19. Это делает возможным равный доступ к вакцине всех стран, независимо от их платежеспособности. Он финансируется преимущественно за счет официальной помощи по развитию (Official Development Assistance), а также взносов частного сектора и благотворительности.

Интересно

1 марта 2021 года государственные служащие из Кот-д'Ивуара стали первыми людьми, которые получили прививки вакцинами против COVID-19, доставленными Фондом COVAX. 

5 марта 2021 года Молдова получила 14 400 единиц вакцины Оксфорд-AstraZeneca против COVID-19, став первой европейской страной, которая получила вакину по программе COVAX.

Как сообщал "Телеграф", ранее с помощью Европейской комиссии Польша передаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, в случае, если вакцина окажется лишней.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Вакцины, Вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, COVAX.
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