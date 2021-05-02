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В "красных" зонах обстановка с COVID улучшилась, но сразу в нескольких "оранжевых" ухудшается

В "красных" зонах обстановка с COVID улучшилась, но сразу в нескольких "оранжевых" ухудшается
13:55 Сегодня Телеграф

Число "красных" областей по уровню угрозы распространения коронавируса Covid-19 в Украине 1 мая сократилось до семи, а "оранжевых" стало восемь, однако динамика заболеваемости, госпитализации и других важных индикаторов наблюдается разнонаправленная.

Так, согласно данным Минздрава Украины по состоянию на 2 мая, из находящихся в "красной" зоне регионов наблюдается положительная динамика по госпитализациям в 6 областях: Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой.

И лишь в Черниговской области уровень госпитализации вновь вырос и достиг 65,7 на 100 тыс. населения при пороговом значении 60 на 100 тыс.

При этом в некоторых регионах "оранжевой" зоны обстановка имеет тревожную тенденцию к ухудшению.

Так, в Донецкой и Луганской областях наблюдается минимум последние 3 дня рост уровня госпитализации, а в Черкасской области который день кряду растет коэффициент обнаружения случаев инфицирования, достигнув на 1 мая показателя в 23,9% (при пороговом значении в 20%).

Минздрав_2_мая

Как сообщалось, за сутки 1 мая в Украине зафиксировали 5 094 новых случая заражения коронавирусом, при этом число умерших сократилось вдвое.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Минздрав, Регионы, Ухудшение, Динамика, Коронавирус, Красная зона, Covid-19, Оранжевая зона.
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