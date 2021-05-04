Провоцирует паралич: ученые обнаружили новую особенность коронавируса

Ученые сделали новое открытие по коронавирусу, которое вряд ли обрадует людей, страдающих неврологическими заболеваниями. Дело в том, что COVID-19 "неожиданно часто" вызывает чрезвычайно редкое заболевание, которое вызывает паралич и сопровождается воспалением серого и белого веществ в спинном мозге.

Об этом пишет научный журнал Frontiers in Immunology, где изложены соответствующие результаты исследования.

Так, в эксперименте приняли участие пациенты возрастом от 21 до 73 лет. Причем это заболевание обнаруживалось с одинаковой периодичностью, как у мужчин, так и у женщин. При этом у всех пациентов наблюдались паралич и потеря чувствительности с явным поражением спинного мозга.

В связи с этим ученые, учитывая тот факт, что зачастую эта болезнь развивается на фоне гриппа, вируса Зика, ВИЧа, герпеса, кори и краснухи, пришли к выводу, что миелит может быть ответной реакцией организма на коронавирус.

Для справки

Острый поперечный миелит — это воспаление спинного мозга, которое может вызвать боль, паралич и проблемы с чувствительностью. Это заболевание возникает довольно редко - 1,34-4,6 случая на миллион человек в год. Во время пандемии COVID-19 исследователи заметили явный рост случаев этого недуга.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские медики сделали тревожное заявление насчет индийского штамма коронавируса в Украине.