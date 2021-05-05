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Более 45 тысяч человек скончались в Украине от COVID-19: по каким регионам он ударил сильнее всего

Более 45 тысяч человек скончались в Украине от COVID-19: по каким регионам он ударил сильнее всего
11:07 Сегодня Телеграф

Несмотря на спад третьей волны коронавируса Covid-19 в Украине и снижение количества выявленных новых случаев заболевания, страна официально потеряла из-за болезни уже более 45 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины.

Больше всего людей умерло от вызванных коронавирусом осложнени в Киеве: 4 697 летальных исходов с начала пандемии.

Далее в лидерах по печальному показателю следуют Днепропетровская (3 429), Львовская (3 297), Харьковская (2 828), Одесская (2 584) и Киевская (2 407) области.

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При этом меньше всего смертей от коронавируса зафиксировано в Кировоградской (680), Луганской (736) и Херсонской (940) областях.

Как сообщалось, врач-инфекционист Владимир Курпита отметил, что коронавирус весьма быстро меняет свою форму и особенности, поэтому пока неясно, как чему это приведет в будущем.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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СНБО, Статистика, Коронавирус, Covid-19, летальные исходы.
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