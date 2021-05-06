После 16 дней в реанимации они не верили, что выжили: врач растрогал историей спасения супругов от коронавируса

В Днепре в больнице имени Мечникова после 16 дней в реанимации с тяжелой формой коронавируса Covid-19 пошла на поправку супружеская пара.
Об этом рассказал главврач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook в среду, 5 мая.
"В такие моменты тишина весомее многих слов…
Они держали друг друга за руки, не веря, что выжили.
Встреча после реанимации получилась трогательная.
Николай и Наталья 40 лет вместе.
Он был директор завода, она – конструктор.
Живут в Днепре на Воскресенской.
Сын Андрей, врач в Мечникова, травматолог.
По телефону услышал ослабевший голос родителей, вызвал "скорую", доставили в Мечникова.
16 дней в реанимации, интубация, цитокиновый шторм, фиолетовые пальцы – все пришлось увидеть этой паре, находясь на койке.
Они испытали страх и отчаяние.
Счастье первого самостоятельного вдоха, чувство успеха, когда сам встаешь с кровати и горечь досадных человеческих ошибок.
Все позади.
Возвращение в прежнюю жизнь с любимым человеком.
И благодарность сыну и доктору Владимир Дубина за спасенные их жизни.
Не зря учили, - бодряще говорит отец, - название лекарств выговорить не могу", - пишет Рыженко.
Ранее Рыженко рассказал о старом друге-спортсмене, которого встретил на больничной койке с коронавирусом и о том, как болезнь повлияла на этого некогда сильного человека.