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Четверг, 06.05.2021
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После 16 дней в реанимации они не верили, что выжили: врач растрогал историей спасения супругов от коронавируса

После 16 дней в реанимации они не верили, что выжили: врач растрогал историей спасения супругов от коронавируса
06:18 Сегодня Телеграф gorod.dp.ua

В Днепре в больнице имени Мечникова после 16 дней в реанимации с тяжелой формой коронавируса Covid-19 пошла на поправку супружеская пара.

Об этом рассказал главврач Днепровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook в среду, 5 мая.

"В такие моменты тишина весомее многих слов…

Они держали друг друга за руки, не веря, что выжили.

Встреча после реанимации получилась трогательная.

Николай и Наталья 40 лет вместе.

Он был директор завода, она – конструктор.

Живут в Днепре на Воскресенской.

Сын Андрей, врач в Мечникова, травматолог.

По телефону услышал ослабевший голос родителей, вызвал "скорую", доставили в Мечникова.

16 дней в реанимации, интубация, цитокиновый шторм, фиолетовые пальцы – все пришлось увидеть этой паре, находясь на койке.

Они испытали страх и отчаяние.

Счастье первого самостоятельного вдоха, чувство успеха, когда сам встаешь с кровати и горечь досадных человеческих ошибок.

Все позади.

Возвращение в прежнюю жизнь с любимым человеком.

И благодарность сыну и доктору Владимир Дубина за спасенные их жизни.

Не зря учили, - бодряще говорит отец, - название лекарств выговорить не могу", - пишет Рыженко.

Рядом были даже в реанимации: врач рассказал трогательную историю о лечении семейной пары от коронавируса

Ранее Рыженко рассказал о старом друге-спортсмене, которого встретил на больничной койке с коронавирусом и о том, как болезнь повлияла на этого некогда сильного человека.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Днепр, Блог, Супруги, Коронавирус, Сергей Рыженко, Covid-19.
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