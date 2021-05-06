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Четверг, 06.05.2021
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Значительно выше, чем показывает Минздрав: врач рассказал о реальной численности больных коронавирусом в Украине

Значительно выше, чем показывает Минздрав: врач рассказал о реальной численности больных коронавирусом в Украине
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф

В МОЗ Украины радуют обнадеживающими заявлениями о том, что эпидемия в нашей стране сбавляет темп. О том, будет ли эта тенденция носить временный характер и сколько на самом деле украинцев болеет коронавирусом рассказал в эфире "Украинского радио" президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Эксперт говорит о том, что коронавирус может вспыхнуть с новой силой уже после майских праздников - в ближайшие 2-4 недели. Более того, "обнадеживающая" статистика МОЗ на самом деле не отражает того количества людей, которые переболели или болеют сейчас. 

"Это связано с тем, что большое количество людей молодого возраста имеет симптомы, характерные для COVID-19: потеря вкуса и запахов. Заболевание протекает не тяжело, и они просто не обращаются к врачу, а занимаются самолечением и не проводят исследования", - говорит Дубров, считая, что реальное количество инфицированных людей превышает официальные цифры в 2-3 раза.

Отметим, что в Украине по состоянию на четверг, 6 мая, зафиксировано 6038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 271 ребенок и 113 медработников.

Напомним, в Украине признали, что вследствие коронавируса в нашем государстве произошел всплеск проблем с психическим здоровьем украинцев. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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МОЗ, Статистика, Коронавирус.
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