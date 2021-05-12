Высокая смертность и почти рекордное число выздоровевших: свежая сводка COVID-19 в Украине на 12 мая

В украинских центрах тестирования за прошлый день зарегистрировали 4538 людей с "короной".

Об этом говорится в отчете СНБО за 12 мая.

Отметим, что при стабильном снижении заболеваемости смертность упала незначительно и остается в среднем на одном уровне за последнее время.

При этом число выздоровлений выросло вдвое до почти рекордных значений, которые в последний раз были в конце апреля.

Согласно данным отчета СНБО за сутки:

в больницы попали 1 349 граждан,

скончались 356 людей,

вылечились 19 766 украинцев,

71 383 за сутки провели тестов.

С начала украинской пандемии COVID-19 в стране заразились более 2,12 млн, умерло 46,9 тысячи граждан, а вылечилось 1,79 млн украинцев.

С начала прошлого дня в стране больше человек с "короной" нашли в:

Киеве - 627 граждан,

471 житель Ровенщины,

на Полтавщине 380 человек,

356 людей подхватили COVID в Донецкой области,

положительный ковид-тест получили 345 харьковчан.

Со старта кампании вакцинации в стране ее прошли более 882 тысяч граждан.

Напомним, что ранее Максим Степанов предупредил украинцев о симптомах индийского штамма "короны".