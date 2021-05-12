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Среда, 12.05.2021
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Высокая смертность и почти рекордное число выздоровевших: свежая сводка COVID-19 в Украине на 12 мая

Высокая смертность и почти рекордное число выздоровевших: свежая сводка COVID-19 в Украине на 12 мая
08:43 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за прошлый день зарегистрировали 4538 людей с "короной".

Об этом говорится в отчете СНБО за 12 мая.

Отметим, что при стабильном снижении заболеваемости смертность упала незначительно и остается в среднем на одном уровне за последнее время.

корона

При этом число выздоровлений выросло вдвое до почти рекордных значений, которые в последний раз были в конце апреля.

скрин

Согласно данным отчета СНБО за сутки:

  • в больницы попали 1 349 граждан,
  • скончались 356 людей,
  • вылечились 19 766 украинцев,
  • 71 383 за сутки провели тестов.

С начала украинской пандемии COVID-19 в стране заразились более 2,12 млн, умерло 46,9 тысячи граждан, а вылечилось 1,79 млн украинцев.

С начала прошлого дня в стране больше человек с "короной" нашли в:

  • Киеве - 627 граждан,
  • 471 житель Ровенщины,
  • на Полтавщине 380 человек,
  • 356 людей подхватили COVID в Донецкой области,
  • положительный ковид-тест получили 345 харьковчан.

Со старта кампании вакцинации в стране ее прошли более 882 тысяч граждан.

Напомним, что ранее Максим Степанов предупредил украинцев о симптомах индийского штамма "короны".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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