Атмосферный фронт принесет дождь: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине 26 мая

Атмосферный фронт принесет в Украину 26 мая дожди с грозами на север, местами в центр и на запад.

Об этом в своем прогнозе погоды 25 мая сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки ожидаются на севере, западе, в Виннице, Черкассах, Кропивницком и Полтаве.

На остальных территориях ожидается сухая солнечная погода.

Карта осадков:

Средние температуры в этот день будут на уровне +19 +23 градусов.

В восточных, южных и центральных областях страны будет теплее от +24 до +28 градусов.

В Киеве 26 мая погода будет дождливой с грозами. Воздух будет прогрет в этот день до +20 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее украинский синоптик озвучил прогноз погоды на лето.