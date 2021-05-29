Вакцинация от COVID-19 в МВЦ в Киеве: что важно знать желающим сделать прививку

В Киеве, в Центре вакцинации против коронавируса, открывшемся в Международном выставочном центре (МВЦ) в субботу, 29 мая, пока есть 1000 свободных мест для тех, кто хочет привиться. Причем это можно сделать даже без очереди.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", который побывал в МВЦ и рассказал, как все происходит.

Какие документы нужны?

Тем, кто хочет вакцинироваться, необходимо иметь при себе:

паспорт

идентификационный код

мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія"

желательно - копию декларации с врачом, если она подписана

Где находится МВЦ?

Сам непосредственно процесс вакцинации происходит в 4 павильоне МВЦ, находящемся по адресу: Броварской проспект, 15 (корпус 4, вход 4-А), вход со стороны улицы Никольско-Слободская.

Когда можно вакцинироваться?

Вакцинация будет проходить в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Как все происходит?

На входе в павильон надо подтвердить регистрацию в "Дії" (не забудьте паспорт!). Уже на третьем этаже павильона надо назвать район Киева, где вы живете. Доктору сообщить номер телефона, на который зарегистрирована декларация с врачом. После этого - получить инъекцию и предписание о второй вакцинации. Желательно иметь с собой воду - может немного подвести координация после укола.

Можно выбирать вакцину?

Региональный координатор по вакцинации в городе Киев Василий Животонюк рассказал, что выбрать вакцину в центре вакцинации нельзя. Всех прививают препаратом CoronaVac от Sinovac Biotech, которая есть в наличии в Украине.

Только цифры

В очередь на прививку, по словам Животонюка, по состоянию на 29 июня записано 23 700 человек, однако им всем не будут звонить и приглашать на вакцинацию. Сообщат о возможности привиться только пожилым людям и инвалидам. За выходные центр может обслуживать до 1600 человек.

"Если сегодня прийти - можно вакцинироваться. Центр за выходные может обслужить 1600 человек. Сейчас подтвердили запись 500 человек. 1000 мест свободны. И медики обещают вакцинировать всех, кто сейчас придет даже без записи, поскольку свободные места. На следующих выходных этих свободных мест уже может и не быть", - добавил он.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как записаться на вакцинацию от коронавируса.