Вакцинация от COVID-19 в Украине: в Минздраве похвастались первым миллионом вакцинированных

В Украине уже более 1 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщается на информационном сайте Минздрава.

"Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 132 821 прививки. Вакцинировано - 1 008 859 человек, из них получили первую дозу - 1 008 857 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 123 964 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом)", - говорится в сообщении.

Больше всего прививок за все время вакцинации было сделано в Киеве, за ним идут Днепропетровская и Львовская области.

Как заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, в Украине ситуация с вакцинами выглядит следующим образом:

500 тысяч доз вакцины Coronavac (производства китайской компании Sinovac) прошли лабконтроль и начнут использоваться со следующей недели. Еще 500 тысяч завершат проверку с 10 по 15 июня.

473 тысячи доз вакцины Сomirnaty (более известная, как Pfizer/Biontech) прибыли в Украину по программе COVAX, еще 473 тысячи ожидаются после 7 июня.

Еще 500 тысяч доз этой вакцины были закуплены по контракту и уже прибывают в страну малыми партиями.

По программе COVAX также ожидается поставка 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Ее пустят на вакцинацию второй дозой тех, кто получил прививку вакциной Covishield (AstraZeneca, произведенная на мощностях индийской компании SII).

Всего по программе COVAX ожидается бесплатная поставка 8 миллионов доз вакцины, еще 34 миллиона законтрактованы.

Если Индия снимет запрет на экспорт вакцин, то в Украину должны прибыть еще 1,5 млн доз вакцины Covishield.

Ляшко ожидает, что половина прибывших в страну вакцин будет использована в июне.

Как сообщалось ранее, в Украине запустили центры массовой вакцинации.