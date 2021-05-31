"Коронавирус ждет": Комаровский рассказал, стоит ли ожидать возвращения Covid-19

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Понедельник, 31.05.2021
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23:24 Сегодня Телеграф Фото: gordonua.com

В Украине ситуация с распространением коронавируса ухудшится осенью. При этом стабилизировать ее можно в случае вакцинации 70% населения.

Такое мнение в интервью 31 мая основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону озвучил украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский.

"Коронавирус сейчас никуда не отступает, он просто ждет удобной ситуации. Она придет, как только мы закроем окна. Это будет в октябре", – дал свой прогноз он. 

По словам врача, ученые уже сумели изучить эпидемию коронавируса.

"Вирус передается с потоками воздуха и переносится на большие расстояния – сотни метров. Вирус, попадая в вентиляционные системы, может переноситься из одной комнаты в другую", — рассказал он. Следовательно, весьма эффективными средствами в профилактике заболевания будет проветривание помещений и общение на улице.

Комаровский также подчеркнул, что для уравновешивания ситуации с распространением вируса стоит привить не менее 70% населения.

"По большому счету, мир закончит с коронавирусом, поставит точку, когда будет защищена главная категория людей, которая является переносчиком инфекции, – это дети. Именно дети приносят (вирус) бабушкам и заражают бабушек", – сообщил он. При этом доктор возмутился, "антивакцинальной политикой", которая продолжается в Украине с 2008 года.

Напомним, что в Украине 31 мая в центрах тестирования зарегистрировали 1022 человека с COVID-19.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Вакцинация, Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19.
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