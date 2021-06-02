Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня

В центрах для прохождения тестирования за 24 часа зарегистрировали 2205 человек с коронавирусом.
Об этом говорится в отчете Минздрава 2 июня.
В сравнении с 1 июня в Украине больше людей попавших в больницы и меньше выздоровевших.
Сообщается, что в стране за день:
С момента первого заражения "короной" в стране вирус подхватили 2,20 млн людей, вылечились уже 2,06 млн граждан, а умерли 50,8 тысяч.
За день в Украине заражались:
Напомним, ранее украинский врач и телеведущий Валерий Ославский сравнил коронавирус с коктейлем и объяснил, чем он похожи.