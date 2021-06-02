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Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня

Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня

Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня
08:28 Сегодня Телеграф

В центрах для прохождения тестирования за 24 часа зарегистрировали 2205 человек с коронавирусом.

Об этом говорится в отчете Минздрава 2 июня.

В сравнении с 1 июня в Украине больше людей попавших в больницы и меньше выздоровевших.

Сообщается, что в стране за день: 

  • в больницы попали 1262 украинца,
  • 158 пациентов умерли,
  • 9405 людей выздоровели,
  • 27936 украинцев прошли ПЦР-тест. 

С момента первого заражения "короной" в стране вирус подхватили 2,20 млн людей, вылечились уже 2,06 млн граждан, а умерли 50,8 тысяч.

Доктор Комаровский заявил, что для победы над коронавирусом следует вакцинировать 70% населения Украины

За день в Украине заражались:

  • в Киеве 473 человека заболели COVID,
  • 178 жителей Киевщины получили позитивный ковид-тест,
  • 139 людей на Харьковщине подтвердили свой диагноз коронавируса,
  • в Запорожской области 124 украинца подхватили "корону",
  • 112 граждан в Донецкой области заразились.

Напомним, ранее украинский врач и телеведущий Валерий Ославский сравнил коронавирус с коктейлем и объяснил, чем он похожи.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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