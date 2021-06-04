Накануне выходных в Украине наметилась позитивная тенденция по коронавирусу: данные на 4 июня

В Украине по состоянию на пятницу, 4 июня, зафиксировано 2266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе заболели 82 ребенка и 20 медработников.

Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба Минздрава Украины на странице министерства в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 963 человека;

летальных исходов - 95;

выздоровели - 8291 человека.

протестировано методом ПЦР – 28 696 человек, методом ИФА – 11 858 человек, экспресс-тестами – 20 767 человек.

По сравнению с предыдущими сутками число заболевших, госпитализированных и умерших от COVID-19 снизилось.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 211 683 человек;

выздоровели – 2 080 382 лица;

летальных исходов - 51 054;

проведения ПЦР-тестов – 10 290 345.

Как сообщалось, 3 июня в Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит.