Накануне выходных в Украине наметилась позитивная тенденция по коронавирусу: данные на 4 июня

В Украине по состоянию на пятницу, 4 июня, зафиксировано 2266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе заболели 82 ребенка и 20 медработников.
Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба Минздрава Украины на странице министерства в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки:
По сравнению с предыдущими сутками число заболевших, госпитализированных и умерших от COVID-19 снизилось.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.
За все время пандемии в Украине:
Как сообщалось, 3 июня в Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит.