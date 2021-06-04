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Пятница, 04.06.2021
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Накануне выходных в Украине наметилась позитивная тенденция по коронавирусу: данные на 4 июня

Накануне выходных в Украине наметилась позитивная тенденция по коронавирусу: данные на 4 июня
08:26 Сегодня Телеграф

В Украине по состоянию на пятницу, 4 июня, зафиксировано 2266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в том числе заболели 82 ребенка и 20 медработников.

Об этом в пятницу утром сообщает пресс-служба Минздрава Украины на странице министерства в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 963 человека;
  • летальных исходов - 95;
  • выздоровели - 8291 человека.
  • протестировано методом ПЦР – 28 696 человек, методом ИФА – 11 858 человек,  экспресс-тестами – 20 767 человек.

По сравнению с предыдущими сутками число заболевших, госпитализированных и умерших от COVID-19 снизилось.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

МОЗ_04_06

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 211 683 человек;
  • выздоровели – 2 080 382 лица;
  • летальных исходов - 51 054;
  • проведения ПЦР-тестов – 10 290 345.

Как сообщалось, 3 июня в Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Минздрав, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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