Коронавирус сегодня: заболевших в четыре раза меньше, чем выздоровевших

В центрах по тестированию коронавируса за сутки зарегистрировали 1785 человек с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава 10 июня.

Отметим, что в сравнении с числом выздоровевших, количество заболевших в 4 раза меньше.

Сообщается, что в течение суток:

в больницы попал 741 человек,

97 граждан умерли,

6513 человек вылечились,

59421 граждан сдали тест на "корону".

С первого дня эпидемии в стране заразились 2,219 млн людей, вылечились 2,11 млн граждан, умерли 51,5 тысяч.

ТОП-5 регионов с наибольшим числом заболевших:

216 граждан в Киеве,

заразились 128 человек на Харьковщине,

128 людей подхватили "корону" на Львовщине,

в Днепропетровской области 119 жителей,

на Киевщине 102 человека получили позитивный ковид-тест.

Напомним, что 9 июня все регионы страны были переведены в "зеленую" зону эпидемической опастности.