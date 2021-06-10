Коронавирус сегодня: заболевших в четыре раза меньше, чем выздоровевших

В центрах по тестированию коронавируса за сутки зарегистрировали 1785 человек с COVID-19.
Об этом говорится в отчете Минздрава 10 июня.
Отметим, что в сравнении с числом выздоровевших, количество заболевших в 4 раза меньше.
Сообщается, что в течение суток:
С первого дня эпидемии в стране заразились 2,219 млн людей, вылечились 2,11 млн граждан, умерли 51,5 тысяч.
ТОП-5 регионов с наибольшим числом заболевших:
Напомним, что 9 июня все регионы страны были переведены в "зеленую" зону эпидемической опастности.