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Четверг, 10.06.2021
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Коронавирус сегодня: заболевших в четыре раза меньше, чем выздоровевших

Коронавирус сегодня: заболевших в четыре раза меньше, чем выздоровевших
08:26 Сегодня Телеграф

В центрах по тестированию коронавируса за сутки зарегистрировали 1785 человек с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава 10 июня.

Отметим, что в сравнении с числом выздоровевших, количество заболевших в 4 раза меньше.

Сообщается, что в течение суток:

  • в больницы попал 741 человек,
  • 97 граждан умерли,
  • 6513 человек вылечились,
  • 59421 граждан сдали тест на "корону".

С первого дня эпидемии в стране заразились 2,219 млн людей, вылечились 2,11 млн граждан, умерли 51,5 тысяч.

Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат/паспорт, в чем отличия - инфографика

ТОП-5 регионов с наибольшим числом заболевших:

  • 216 граждан в Киеве,
  • заразились 128 человек на Харьковщине,
  • 128 людей подхватили "корону" на Львовщине,
  • в Днепропетровской области 119 жителей,
  • на Киевщине 102 человека получили позитивный ковид-тест.

Напомним, что 9 июня все регионы страны были переведены в "зеленую" зону эпидемической опастности.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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