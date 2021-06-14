Впервые за год: в Украине за сутки зафиксировали менее 500 случаев коронавируса

В Украине за день 420 людей заболели COVID-19.

Об этом сообщается в отчете Минздрава за 14 июня.

Отметим, что в последний раз менее 500 случаев в сутки регистрировали 9 июня 2020 года, тогда суточный прирост составил 394 человека.

Согласно данным статистики за сутки:

в больницу попали 464 человека,

13 граждан умерли,

3328 людей вылечились,

17856 украинцев прошли тест на коронавирус.

С момента первого зараженного в стране вирус подхватили 2,223 млн граждан, побороли "корону" только 2,13 млн людей. В свою очередь умерли 51,6 тысячи человек.

За 24 часа больше всего заболевали:

в Киеве 89 граждан были заражены,

44 жителя Запорожской области подхватили вирус,

"короной" заболели 42 человека в Николаевской области,

на киевщине 30 украинцев получили позитивный тест на коронавирус,

на Тернопольщине 27 жителей заразились вирусом.

Напомним, что исследователи назвали новые частые симптомы коронавируса.