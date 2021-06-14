Впервые за год: в Украине за сутки зафиксировали менее 500 случаев коронавируса

В Украине за день 420 людей заболели COVID-19.
Об этом сообщается в отчете Минздрава за 14 июня.
Отметим, что в последний раз менее 500 случаев в сутки регистрировали 9 июня 2020 года, тогда суточный прирост составил 394 человека.
Согласно данным статистики за сутки:
С момента первого зараженного в стране вирус подхватили 2,223 млн граждан, побороли "корону" только 2,13 млн людей. В свою очередь умерли 51,6 тысячи человек.
За 24 часа больше всего заболевали:
Напомним, что исследователи назвали новые частые симптомы коронавируса.