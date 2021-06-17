Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Сборная Украины добыла первую победу на Евро-2020: видеообзор матча с Северной Македонией
Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
Итоги дня 17 июня: победа Украины на Евро-2020, драка нардепов в Раде и упрощение пересечения КПВВ
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
"Ты за президента или за олигархов?" К чему Украину приведет деолигархизация Зеленского
Оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода на Ровенщине: фото и подробности трагедии
Оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода на Ровенщине: фото и подробности трагедии

Коронавирус с новой силой может ударить по украинцам уже среди лета: озвучен прогноз

Коронавирус с новой силой может ударить по украинцам уже среди лета: озвучен прогноз
Обновлено 23:09 Сегодня Телеграф

Новая волна коронавируса COVID-19 может начаться в Украине уже в середине лета из-за прихода непривычных для жителей страны штаммов.

Об этом заявил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает в четверг, 17 июня, "РБК-Украина".

"Рост (заболевших коронавирусом - ред.) в Украине возможен даже в середине лета при условии прихода в Украину индийского варианта или увеличения присутствия уже существующих штаммов коронавируса", - сказал он.

ВОЗ переименовывает штаммы COVID-19

По словам Ганиченко, в настоящее время уровень заболеваемости коронавирусом в Украине развивается по среднему сценарию.

"Если быть более точным, мы ожидаем до 53 тысяч смертей на конец первого полугодия 2021 года", - резюмировал он.

Рецидив коронавируса: ученые рассказали, кто может переболеть COVID-19 повторно

Ранее о возможности начала новой волны коронавируса в Украине из-за появления и распространения штамма "дельта" в России заявляли академики НАН.

Как сообщалось, по состоянию на 17 июля в Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

Все по теме:

Прогноз, Волна, Коронавирус, Вспышка, Covid-19, Юрий Ганиченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Есть сигналы для Украины: сеть обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
02 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
03 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Борщевик Сосновского, белладонна и дурман: аллерголог рассказал, контакта с какими растениями стоит избегать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского
Источники рассказали, кто может заменить Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского
СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно
СНБО на новом заседании займется санкциями и тайными вопросами: что об этом известно
Ставший нардепом &quot;кварталовец&quot; оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
Ставший нардепом "кварталовец" оскорбил парламентских фотокорреспондентов: в сеть попала переписка
Байден на переговорах с Путиным четко соблюдал важный принцип по Украине: подробности
Байден на переговорах с Путиным четко соблюдал важный принцип по Украине: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь