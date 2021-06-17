Коронавирус с новой силой может ударить по украинцам уже среди лета: озвучен прогноз

Новая волна коронавируса COVID-19 может начаться в Украине уже в середине лета из-за прихода непривычных для жителей страны штаммов.

Об этом заявил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает в четверг, 17 июня, "РБК-Украина".

"Рост (заболевших коронавирусом - ред.) в Украине возможен даже в середине лета при условии прихода в Украину индийского варианта или увеличения присутствия уже существующих штаммов коронавируса", - сказал он.

По словам Ганиченко, в настоящее время уровень заболеваемости коронавирусом в Украине развивается по среднему сценарию.

"Если быть более точным, мы ожидаем до 53 тысяч смертей на конец первого полугодия 2021 года", - резюмировал он.

Ранее о возможности начала новой волны коронавируса в Украине из-за появления и распространения штамма "дельта" в России заявляли академики НАН.

Как сообщалось, по состоянию на 17 июля в Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом.