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Суббота, 19.06.2021
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Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня
Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня

Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня

Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня
08:29 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

На утро 19 июня в Украине выявили 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник. 

Об этом сообщает Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 571;
  • летальных исходов - 40;
  • выздоровели - 2 736 человек;
  • За сутки протестировано методом ПЦР – 26 463 человека, методом ИФА - 8 608 лиц, экспресс-тестами – 14 559 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Статистика Минздрава на 19.06.2021

Стоит отметить, что за все время пандемии в Украине заболело 2 229 044 человека, а выздоровело 2 150 708.  Умерли от осложнений болезни 51 992 лица.

Напомним, в последнее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась. В последние дни фиксируют менее тысячи новых заболевших COVID-19. Так, 17 июня зафиксировали 967 новых больных, а 14 июня на коронавирус заболели 420 человек. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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