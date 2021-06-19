Коронавирус убил 40 человек в Украине за последние сутки: данные на 19 июня

На утро 19 июня в Украине выявили 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник.
Об этом сообщает Минздрав Украины на своей странице в соцсети Facebook.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Стоит отметить, что за все время пандемии в Украине заболело 2 229 044 человека, а выздоровело 2 150 708. Умерли от осложнений болезни 51 992 лица.
Напомним, в последнее время ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась. В последние дни фиксируют менее тысячи новых заболевших COVID-19. Так, 17 июня зафиксировали 967 новых больных, а 14 июня на коронавирус заболели 420 человек.