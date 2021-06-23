В Украине резко выросло число заболевших и умерших от коронавируса: статистика на 23 июня

В украинских центрах тестирования за день зарегистрировали 835 людей COVID-19.
Об этом 23 июня сообщили в отчете Минздрава.
Отметим, что в последний раз подобное число смертей пациентов было 16 июня и составило 78 человек.
Согласно данным статистики за 24 часа в стране:
С начала пандемии в стране заразились - 2,23 млн, вылечились - 2,15 млн, а умерли - 52,1 тыс. граждан.
Больше всего заболевали за день:
Напомним, что Украина готовится "встречать" новый штамм коронавируса, в связи с чем, СНБО проведет внеочередное заседание, на котором обсудит превентивные меры.