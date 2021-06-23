В Украине резко выросло число заболевших и умерших от коронавируса: статистика на 23 июня

В украинских центрах тестирования за день зарегистрировали 835 людей COVID-19.

Об этом 23 июня сообщили в отчете Минздрава.

Отметим, что в последний раз подобное число смертей пациентов было 16 июня и составило 78 человек.

Согласно данным статистики за 24 часа в стране:

419 граждан попали в больницу,

70 людей умерли,

вылечились 2292 человека,

48197 украинцев прошли тест на "корону".

С начала пандемии в стране заразились - 2,23 млн, вылечились - 2,15 млн, а умерли - 52,1 тыс. граждан.

Больше всего заболевали за день:

241 человек заболел в Киеве,

52 человека заразились на Львовщине,

в Донецкой области 51 пациент подхватил "корону",

в Черкасской области 41 украинцев получил позитивный ковид-тест,

38 жителей Ровенщины стали переносчиками COVID.

Напомним, что Украина готовится "встречать" новый штамм коронавируса, в связи с чем, СНБО проведет внеочередное заседание, на котором обсудит превентивные меры.