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В Украине резко выросло число заболевших и умерших от коронавируса: статистика на 23 июня

В Украине резко выросло число заболевших и умерших от коронавируса: статистика на 23 июня
08:25 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за день зарегистрировали 835 людей COVID-19.

Об этом 23 июня сообщили в отчете Минздрава. 

Отметим, что в последний раз подобное число смертей пациентов было 16 июня и составило 78 человек.

корона

Согласно данным статистики за 24 часа в стране:

  • 419 граждан попали в больницу,
  • 70 людей умерли,
  • вылечились 2292 человека,
  • 48197 украинцев прошли тест на "корону".

С начала пандемии в стране заразились - 2,23 млн, вылечились - 2,15 млн, а умерли - 52,1 тыс. граждан. 

Больше всего заболевали за день:

  • 241 человек заболел в Киеве,
  • 52 человека заразились на Львовщине,
  • в Донецкой области 51 пациент подхватил "корону",
  • в Черкасской области 41 украинцев получил позитивный ковид-тест,
  • 38 жителей Ровенщины стали переносчиками COVID.

Напомним, что Украина готовится "встречать" новый штамм коронавируса, в связи с чем, СНБО проведет внеочередное заседание, на котором обсудит превентивные меры. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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