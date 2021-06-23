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Украина вводит ограничения на въезд из-за нового "дельта"-коронавируса: подробности
20:55 Сегодня Телеграф

Украина с 25 июня вводит обязательные экспресс-тесты на коронавирус на пунктах пропуска для граждан, прибывших из стран с высоким числом выявленных случаев заражения штаммом коронавируса COVID-19 "Дельта".

Об этом сообщает в среду, 23 июня, пресс-служба Минздрава Украины со ссылкой на заместителя министра - главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина.

"Гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или которые находились на их территории не менее семи дней запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). Указанная норма начнет действовать с 25 июня 2021г", - говорится в информации.

Еще одна страна-соседка Украины зафиксировала заражение новым штаммом коронавируса

По его словам, такие меры были одобрены в среду на заседании Кабинета министров для уменьшения риска распространения штамма Дельта в Украине.

"До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будут подготовлены комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта в Украине", - подытожил главный государственный санитарный врач.

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Как сообщалось, по состоянию на 23 июня в Украине обнаружили два случая заражения коронавирусом типа "Дельта".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 92

Все по теме:

Португалия, Индия, Великобритания, Россия, Запрет, Тест, Коронавирус, Въезд, Covid-19, Штамм Дельта.
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