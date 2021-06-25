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Пятница, 25.06.2021
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Граждане Украины могут въезжать в Германию с 25 июня при наличии двух доз вакцин от COVID-19, признанных ЕС

Граждане Украины могут въезжать в Германию с 25 июня при наличии двух доз вакцин от COVID-19, признанных ЕС
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф

Германия разрешила въезд в страну с 25 июня для украинцев, получившим две вакцины от коронавируса. Причем, речь идет о вакцинах, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам.

Об этом сообщается на сайте немецкого посольства в  Киеве.

"С 25 июня 2021 года въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным. Полностью вакцинированы лица смогут снова въезжать в Германию с целью посещения друзей, знакомых и родственников, а также с туристической целью. Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что право въезда в Германию будут иметь те из украинцев, которые получили прививки одной из вакцин, указанных на интернет-странице Института Пауля Эрлиха, если со дня прививки последней необходимой дозой или вакциной, которая требует одной дозы, прошло не менее 14 дней.

"Сейчас это касается только вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам. Перечень вакцин планируется также расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования", - указывается в сообщении.

Отмечается, что для въезда необходимо предоставить цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный на немецком, английском, французском, итальянском или испанском языках.

"Для лиц, которые выздоровели от болезни, прививка может состоять только из одной дозы вакцины. Для подтверждения полной вакцинации лицам, которые выздоровели, необходимо также доказать, что перед прививкой они болели коронавирусом SARS-CoV-2. Подтверждением факта болезни должен быть положительный результат ПЦР-теста", - отмечают в посольстве.

Кроме того, дети, которым еще не исполнилось 12 лет и которые еще не получили прививки против коронавируса, могут при наличии у них документального подтверждения теста (ПЦР или антиген-тест) въезжать в Германию в сопровождении одного или обоих полностью вакцинированных родителей. Детям, которым еще не исполнилось 6 лет, подтверждение тестирования при этом не требуется.

Как сообщал "Телеграф", на утро пятницы, 25 июня, сделано рекордное количество прививок за сутки в Украине - 96 180 человек получили дозу против COVID-19.

В Украине уже третьи сутки снижается количество смертей от коронавируса.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Германия, Коронавирус, Въезды.
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