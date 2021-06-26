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Суббота, 26.06.2021
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В Украине за сутки от коронавируса умерли 35 пациентов

В Украине за сутки от коронавируса умерли 35 пациентов
08:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине по состоянию на утро, 26 июня, выявили 756 новых случаев коронавируса, среди больных 29 детей и 12 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Фейсбук

Так, за сутки в Украине госпитализировали 526 человек, умерли 35 пациентов, а выздоровели 1835 человек. 

С начала пандемии в Украине заболели 2 233 546 граждан, выздоровели 2 161 972 человека, умерли 52 269 пациентов.

Протестировали за 25 июня методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.

Коронавирус 26.06.2021

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев — 205 случаев;
  • Винницкая область — 15 случаев;
  • Волынская область — 17 случаев;
  • Днепропетровская область — 24 случая;
  • Донецкая область — 23 случая;
  • Житомирская область — 19 случаев;
  • Закарпатская область — 2 случая;
  • Запорожская область — 32 случая;
  • Ивано-Франковская область — 8 случаев;
  • Киевская область — 54 случая;
  • Кировоградская область — 7 случаев;
  • Луганская область — 6 случаев;
  • Львовская область — 33 случая;
  • Николаевская область — 26 случаев;
  • Одесская область — 32 случая;
  • Полтавская область — 31 случай;
  • Ровенская область — 26 случаев;
  • Сумская область — 40 случаев;
  • Тернопольская область — 12 случаев;
  • Харьковская область — 44 случая;
  • Херсонская область — 25 случаев;
  • Хмельницкая область — 22 случая;
  • Черкасская область — 29 случаев;
  • Черновицкая область — 16 случаев;
  • Черниговская область — 8 случаев.

Отметим, днем ранее COVID-19 диагностировали у 876 человек. А 24 июня зарегистрировали 937 человек с COVID-19. С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячи человек.

Кроме того, в Украине продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. 25 июня, сделано рекордное количество прививок за сутки - 96 180 человек получили дозу вакцины. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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