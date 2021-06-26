В Украине за сутки от коронавируса умерли 35 пациентов

В Украине по состоянию на утро, 26 июня, выявили 756 новых случаев коронавируса, среди больных 29 детей и 12 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Фейсбук.

Так, за сутки в Украине госпитализировали 526 человек, умерли 35 пациентов, а выздоровели 1835 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 2 233 546 граждан, выздоровели 2 161 972 человека, умерли 52 269 пациентов.

Протестировали за 25 июня методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 205 случаев;

Винницкая область — 15 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 24 случая;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 19 случаев;

Закарпатская область — 2 случая;

Запорожская область — 32 случая;

Ивано-Франковская область — 8 случаев;

Киевская область — 54 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

Луганская область — 6 случаев;

Львовская область — 33 случая;

Николаевская область — 26 случаев;

Одесская область — 32 случая;

Полтавская область — 31 случай;

Ровенская область — 26 случаев;

Сумская область — 40 случаев;

Тернопольская область — 12 случаев;

Харьковская область — 44 случая;

Херсонская область — 25 случаев;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черкасская область — 29 случаев;

Черновицкая область — 16 случаев;

Черниговская область — 8 случаев.

Отметим, днем ранее COVID-19 диагностировали у 876 человек. А 24 июня зарегистрировали 937 человек с COVID-19. С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячи человек.

Кроме того, в Украине продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. 25 июня, сделано рекордное количество прививок за сутки - 96 180 человек получили дозу вакцины.