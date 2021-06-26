В Украине за сутки от коронавируса умерли 35 пациентов

В Украине по состоянию на утро, 26 июня, выявили 756 новых случаев коронавируса, среди больных 29 детей и 12 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на своей странице в Фейсбук.
Так, за сутки в Украине госпитализировали 526 человек, умерли 35 пациентов, а выздоровели 1835 человек.
С начала пандемии в Украине заболели 2 233 546 граждан, выздоровели 2 161 972 человека, умерли 52 269 пациентов.
Протестировали за 25 июня методом ПЦР - 21 715 человек, методом ИФА - 8 880 человек, экспресс-тестами - 15 340 человек.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Отметим, днем ранее COVID-19 диагностировали у 876 человек. А 24 июня зарегистрировали 937 человек с COVID-19. С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячи человек.
Кроме того, в Украине продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. 25 июня, сделано рекордное количество прививок за сутки - 96 180 человек получили дозу вакцины.