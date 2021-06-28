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Понедельник, 28.06.2021
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В Украине выявили 285 новых случаев COVID-19: почти половину из них – в Киеве

В Украине выявили 285 новых случаев COVID-19: почти половину из них – в Киеве
08:34 Сегодня Телеграф

В Украине за 24 часа зарегистрировали 285 людей с COVID-19.

Об этом 28 июня сообщили в Фейсбуке Минздрава.

Согласно данным статистики, за день в стране:

  • 384 человека попали в больницы,
  • 9 людей умерли,
  • 723 пациента вылечились,
  • 12098 граждан прошли тест методом ПЦР.

С начала пандемии в стране заболели 2,234 млн граждан, побороли болезнь 2,163 млн людей, 52,29 тыс. - скончались.

В течение дня больше всего заболевали:

  • в Киеве 116 граждан заразились,
  • вирусом заболели 24 жителя Днепропетровщины,
  • 22 человек на киевщине подхватили "корону",
  • на Николаевщине 20 людей получили подтверждение того, что инфицированы,
  • 11 украинцев в Одесской области получили позитивный ковид-тест.

Напомним, что ранее эпидемиолог рассказала, что новый штамм COVID "Дельта" может передаваться течение 5-10 секунд. Если стоять рядом с зараженным, можно заболеть "короной" при риске тяжелого протекания.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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