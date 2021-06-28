В Украине выявили 285 новых случаев COVID-19: почти половину из них – в Киеве

В Украине за 24 часа зарегистрировали 285 людей с COVID-19.
Об этом 28 июня сообщили в Фейсбуке Минздрава.
Согласно данным статистики, за день в стране:
С начала пандемии в стране заболели 2,234 млн граждан, побороли болезнь 2,163 млн людей, 52,29 тыс. - скончались.
В течение дня больше всего заболевали:
Напомним, что ранее эпидемиолог рассказала, что новый штамм COVID "Дельта" может передаваться течение 5-10 секунд. Если стоять рядом с зараженным, можно заболеть "короной" при риске тяжелого протекания.