В Украине выявили 285 новых случаев COVID-19: почти половину из них – в Киеве

В Украине за 24 часа зарегистрировали 285 людей с COVID-19.

Об этом 28 июня сообщили в Фейсбуке Минздрава.

Согласно данным статистики, за день в стране:

384 человека попали в больницы,

9 людей умерли,

723 пациента вылечились,

12098 граждан прошли тест методом ПЦР.

С начала пандемии в стране заболели 2,234 млн граждан, побороли болезнь 2,163 млн людей, 52,29 тыс. - скончались.

В течение дня больше всего заболевали:

в Киеве 116 граждан заразились,

вирусом заболели 24 жителя Днепропетровщины,

22 человек на киевщине подхватили "корону",

на Николаевщине 20 людей получили подтверждение того, что инфицированы,

11 украинцев в Одесской области получили позитивный ковид-тест.

Напомним, что ранее эпидемиолог рассказала, что новый штамм COVID "Дельта" может передаваться течение 5-10 секунд. Если стоять рядом с зараженным, можно заболеть "короной" при риске тяжелого протекания.