Кошатники рискуют больше всего: ученые выяснили, как животные могут заражать людей коронавирусом

Ученые пришли к выводу, что домашние животные с гораздо большей вероятностью заразятся Covid-19, чем их бездомные сверстники. Кроме того, кошки более восприимчивы к коронавирусу, чем собаки.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Гвельфа в Онтарио, протестировав 48 кошек и 54 собаки из 77 различных домашних хозяйств, у которых за последние девять месяцев был положительный случай заболевания Covid-19.

Как оказалось, 40 процентов домашних животных дали положительный результат на антитела, по сравнению с чуть менее 10 процентами собак и кошек из приютов.

Также на вероятность заражения Covid-19 животными влияет количество времени, которое владелец проводит с питомцем. Чем больше времени кошки проводят с людьми, тем больше вероятность, что они заразятся. В частности, кошки, которые спали на кровати своего хозяина, имели более высокий риск заражения.

До сих пор неясно, почему кошки чаще заражаются Covid-19, чем собаки. Некоторые исследования показали, что кошачьи обладают большей способностью к росту вируса в своих клетках, чем собаки или даже лабораторные мыши, что делает их более восприимчивыми.

Напомним, ранее ученые предположили, что коронавирус 20 тысяч лет назад мог отпечататься в ДНК.