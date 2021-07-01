Еще более полсотни украинцев умерли от коронавируса за сутки: свежая сводка на 1 июля

В Украине по состоянию на утро 1 июля коронавирус обнаружили у 705 человек, зафиксирован 51 летальный случай, 1719 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

За минувшие сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 464 человека. Среди заболевших 28 детей и 18 медработников.

За 30 июня проведено 49 038 тестов на коронавирус. Из них методом ПЦР – 20 913, ИФА – 9743, экспресс-тестами на антигены – 18 382.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 235 801 человек, из них 2 168 387 выздоровели, летальных исходов — 52 391.

Днем ранее, 30 июня, коронавирусом заболели 633 человека. 29 июня за сутки выявили 182 случая COVID-19.

Отметим, в ЕС индийскую вакцину от коронавируса AstraZeneca – Covishield, которую применяют в Украине, не включили в европейский паспорт вакцинации.