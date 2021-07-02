В Украину направляется большая партия еще одной одобренной ЕС вакцины от COVID-19

В июле Украина получит 2 миллиона доз COVID-вакцины Moderna.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, встречаясь с журналистами.

"Мы с США договорились: нам через механизм COVAX обещают поставить в ближайшее время 2 миллиона доз вакцины Moderna", - уточнил он.

По словам главы Минздрава, Moderna может стать заменой для Pfizer. Этот вопрос, оказывается, уже рассматривался на заседании Национальной технической группы по вопросам иммунизации.

Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит:

5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac

2 млн доз вакцины Pfizer – 1 млн доз в июле и 1 млн - в августе.

10 млн доз вакцины Novavax - 4 млн доз в августе.

Также, по словам Ляшко, ведутся переговоры о поставке в августе и "других вакцин".

Как сообщал "Телеграф", индийскую вакцину от коронавируса AstraZeneca – Covishield не включили в европейский паспорт вакцинации. Пока одобрены вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/ Vaxzevria и Johnson & Johnson.