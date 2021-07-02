Украинский COVID-сертификат - что в нем будет

Правительство утвердило постановление об украинском COVID-сертификате. Его совместно будут разрабатывать Минцифры, Министерство охраны здоровья, Национальная служба здоровья Украины, МИД и погранслужба. Известно, что он будет создан с учетом требований Еврокомиссии.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Согласно планам, COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, перенесенном коронавирусе и отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Украина и другие страны впервые так быстро должны разработать систему обмена информацией и протестировать инновации.

Получить документ можно будет на портале "Дія" или через приложение. Бумажную версию можно будет получить у врача. Проверять подлинность сертификата будут с помощью QR-кода. Полноценный запуск функционала произойдет после технической проверки ЕС.

Пока украинцам доступна тестовая бета-версия. Стать участником смогут те, кто получил обе дозы вакцины. Ранее "Телеграф" писал, что таких людей в Украине уже более 766 тысяч. Все данные о вакцинации вносят в электронную систему.