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Пятница, 02.07.2021
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Украинский COVID-сертификат - что в нем будет

Украинский COVID-сертификат - что в нем будет
12:42 Сегодня Телеграф

Правительство утвердило постановление об украинском COVID-сертификате. Его совместно будут разрабатывать Минцифры, Министерство охраны здоровья, Национальная служба здоровья Украины, МИД и погранслужба. Известно, что он будет создан с учетом требований Еврокомиссии.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Согласно планам, COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, перенесенном коронавирусе и отрицательный результат ПЦР-тестирования. 

Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Украина и другие страны впервые так быстро должны разработать систему обмена информацией и протестировать инновации. 

Получить документ можно будет на портале "Дія" или через приложение. Бумажную версию можно будет получить у врача. Проверять подлинность сертификата будут с помощью QR-кода. Полноценный запуск функционала произойдет после технической проверки ЕС. 

Пока украинцам доступна тестовая бета-версия. Стать участником смогут те, кто получил обе дозы вакцины. Ранее "Телеграф" писал, что таких людей в Украине уже более 766 тысяч. Все данные о вакцинации вносят в электронную систему. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Коронавирус, Сертификаты, Covid-19.
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