Киев, Одесса и Львов - в топе заболеваемости: свежая сводка COVID-19 на 7 июля

За вторник, 6 июля, в Украине выявили 610 новых случаев коронавируса. В том числе COVID-19 зафиксировали у 40 детей и 20 медработников.

Об этом сообщает МОЗ по состоянию на утро 7 июля.

Также за предыдущие сутки:

госпитализированы - 458 человек;

летальных случаев - 33;

выздоровели - 1666 человек;

протестировали - 46 168 человек, среди них методом ПЦР - 20 240 человек.

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировали в столице - г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Наименьшее количество новых случаев в Ивано-Франковской области (3).

Общее количество заболевших в Украине за все время пандемии - более 2 млн. (2 238 974 человек). COVID-19 унес жизни 52 537 украинцев.

"Телеграф" ранее писал про мировую статистику коронавируса - COVID-19 забрал уже более 4 миллионов жизней, а число заболевших составляет почти 185 миллионов человек, распространившись на 220 стран и территорий.