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Киев, Одесса и Львов - в топе заболеваемости: свежая сводка COVID-19 на 7 июля

Киев, Одесса и Львов - в топе заболеваемости: свежая сводка COVID-19 на 7 июля
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф

За вторник, 6 июля, в Украине выявили 610 новых случаев коронавируса. В том числе COVID-19  зафиксировали у 40 детей и 20 медработников.

Об этом сообщает МОЗ по состоянию на утро 7 июля.

Также за предыдущие сутки:

  •  госпитализированы - 458 человек;
  •  летальных случаев - 33;
  •  выздоровели - 1666 человек;
  • протестировали  - 46 168 человек, среди них методом ПЦР - 20 240 человек. 

За последние сутки наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировали в столице - г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

Наименьшее количество новых случаев в Ивано-Франковской области (3).

Общее количество заболевших в Украине за все время пандемии  - более 2 млн. (2 238 974 человек). COVID-19  унес жизни 52 537 украинцев. 

"Телеграф" ранее писал про мировую статистику коронавируса - COVID-19 забрал уже более 4 миллионов жизней, а число заболевших составляет почти 185 миллионов человек, распространившись на 220 стран и территорий. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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