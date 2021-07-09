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Простоял всего три месяца: в Одессе вандалы разгромили новую достопримечательность (фото)

Простоял всего три месяца: в Одессе вандалы разгромили новую достопримечательность (фото)
00:31 Сегодня Телеграф

 В Одессе, 8 июля, неизвестные разломали пианино, установленное у желтого камня для того, чтобы делать фото. Инструмент простоял там менее чем 3 месяца.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть".

В Одессе разломали пианино, что было фотозоной

Также паблик сообщает, что автор предыдущей экспозиции планирует поставить на то место другой работающий инструмент.

"Очень, обидно что столько в последнее время делают красоты для города, и отморозки все ломают", - пишет один из читателей паблика.

Некоторые комментаторы считают, что решение поставить инструмент в том месте, было изначально неправильным.

"Вандалы были всегда. Но то что инструмент простоит долго возле воды, где высокая влажность и под проливными дождями, глупо было думать", - пишет одна из читательниц паблика.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как во Львовской области 20-летний парень распотрошил кладбище: пострадало 60 памятников и крестов

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 130

Все по теме:

Одесса, Пианино, Вандалы, Фотозона.
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