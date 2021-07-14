Грозит до пяти лет: польские пограничники задержали украинцев с поддельными COVID-сертификатами

Польские пограничники задержали украинцев с фальшивыми сертификатами вакцинации против коронавируса. Об этом информирует Polskie Radio.

Инцидент произошел в пункте пропуска Гребенное-Рава-Русская во вторник. Пятеро граждан Украины хотели въехать в соседнюю страну с поддельными документами. Но "попались" при проверке.

Сообщается, что за использование фальшивых документов нашим соотечественникам может грозить штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

Всех мужчин задержали. В Польше обещают путешественникам вынести административные решения об отказе во въезде в страну, а самих нарушителей – вернуть в Украину.

Добавим, что Польша в 2021 году уже обнаружила около 500 случаев с предъявлением поддельных ковид-сертификатов в пунктах пропуска с Беларусью и Украиной.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины ведет переговоры с Европой насчет признания наших ковид-сертификатов. На данный момент наши ковидные сертификаты признает лишь Венгрия, что позволяет гражданам с национальными сертификатами о полной вакцинации путешествовать по стране без дополнительных тестов.

Как ранее сообщал "Телеграф", в сентябре украинцы смогут получить COVID-сертификат в бумажном виде. Сертификат в бумажном виде будет иметь QR код, как и цифровой аналог.