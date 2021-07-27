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Рейсовый автобус из Молдовы влетел в зерновоз под Одессой, есть жертва (фото)

Рейсовый автобус из Молдовы влетел в зерновоз под Одессой, есть жертва (фото)
09:33 Сегодня Телеграф

Сегодня ночью на трассе М 05 "Киев-Одесса" в Подольском районе Одесской области рейсовый автобус сообщением "Киев-Кишинев" столкнулся грузовым автомобилем.

Об этом во вторник, 27 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС. 

 По информации ведомства, столкновение произошло в 3:45 ночи вблизи села Знаменка.

 "В рейсовом автобусе сообщение "Киев-Кишинев" находилось 20 пассажиров. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что был травмирован ребенок 2008 года рождения. Все пострадавшие доставлены в местную больницу.

Напомним, что в Одессе возле детского центра "Молодая гвардия" автомобиль Mitsubishi врезался в два других автомобиля и задел пешеходов. 

Как сообщал "Телеграф", 24 июля в Польше автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП - 10 человек госпитализировали в больницы, трое в тяжелом состоянии.

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Наталья Магдык
Автор: Наталья Магдык
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Все по теме:

Киев, Молдова, ДТП, Автобус, Одесская область, дтп под одессой.
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