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В трех крупнейших реках Украины обнаружили следы препаратов от Covid-19 - Минэкологии

В трех крупнейших реках Украины обнаружили следы препаратов от Covid-19 - Минэкологии
03:28 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

В воде рек Днепра, Днестра и Северского Донца обнаружили остатки медицинских препаратов, которые используют для лечения коронавируса.

Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Михаил Хорев в эфире телеканала "Дом".

По его словам, скрининг трех главных украинских рек (Днепр, Днестр, Северский Донец), откуда берут воду для населения, показал наличие в них медицинских препаратов от COVID-19.

"Проверяли воду на 3,2 тыс. веществ - это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 тыс. веществ - это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", - заявил Хорев.

Так, выводы экспертов свидетельствуют о том, что "ковидных" препаратов в воде обнаружили очень много, а в Минэкологии объяснили это тем, что "большое количество людей лечится (от коронавируса - ред.), и это все попадает туда".

Также экспертиза показала в воде трех главных рек Украины наличие большого количества цинка, пестицидов, металлов и еще ряда фармпрепаратов. Самой большой проблемой в Минэкологии назвали наличие фосфатов, которые используют при производстве моющих средств и в Украине уже начали с ними бороться.

"Они, во-первых, плохо чистятся, и поэтому постоянно есть в наших сточных водах из-за того, что очистные сооружения с ними не могут справиться. Есть два способа в мире, как борются с фосфатами: либо нужно строить дорогостоящие очистные сооружения, или их запрещают в использовании моющих средств", - заявил Хорев.

Заместитель министра отметил, что в Украине ввели ограничения на использование средств, содержащих фосфаты, однако эти правила начнут действовать с 2023 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве в парке "Сирецький гай" речка покрылась белой пеной из-за слива в воду химикатов.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Украина, Вода, Днепр, Днестр, Медпрепараты, Реки, Коронавирус, Северский Донец.
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