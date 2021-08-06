Второй день подряд Украина бьет почти двухмесячный рекорд заболеваемости COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 5 августа, снова обнаружили больше тысячи новых случаев коронавируса. В последний раз такое количество случаев регистрировали в начале июня.

Об этом утром в пятницу, 6 августа, сообщает Министерство охраны здоровья.

Так, за 5 августа зафиксировали 1081 новый случай коронавирусной болезни, в их числе 74 ребенка и 32 медработника.

При этом за четверг 516 человек госпитализировали, выздоровели 478 пациентов. Количество летальных случаев за 5 августа - 16 человек.

За сутки в Украине сделали 19 929 ПЦР-теста, еще 7 546 тестирований провели методом ИФА и 15 122 человека воспользовались экспресс-тестами.

Наибольшее количество новых случаев заражений за 5 августа зафиксировали в Киеве (164), Херсонской (95), Одесской (92), Харьковской (83) и Львовской (64) областях.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Украине также было больше тысячи новых случаев коронавируса.

А судя по статистике СНБО, такое количество новых заражений в Украине последний раз фиксировали 17 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Украине самый высокий уровень заражения штаммом "Дельта".