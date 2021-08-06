Вводятся специальные метки: в Украине придумали, как обезопасить туристов от COVID-19

Государственное агентство по развитию туризма Украины (ГАРТ) в связи со значительным ростом новых случаев коронавируса предлагает ввести специальную метку для гостиниц с полностью вакцинированным персоналом.

Об этом в пятницу, 6 августа, говорится в заявлении ДАРТ на странице в Facebook.

Так, гостиницам Украины советуют в ближайшее время организовать вакцинацию своего персонала, обратившись с документами непосредственно в госагентство.

После вакцинации всего персонала, заведение размещения сможет получить так называемый "знак безопасности" в виде наклейки, что будет свидетельствовать о безопасности этого отеля для туристов.

Кроме того, такие гостиницы внесут в список ДАРТ и обнародуют на официальном сайте госагентства.

Напомним, ранее в Минздраве заговорили о предоставлении "льгот" вакцинированным украинцам. Речь шла о "поблажках" в условиях локдауна для предприятий, на которых работают вакцинированные работники.

Также "Телеграф" сообщал, что заманчивые поощрения для вакцинированных граждан предложили в Чехии и Польше.