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Пятница, 06.08.2021
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Итоги дня 6 августа: коронавирусный рекорд, еще одна медаль Украины на Олимпиаде

Итоги дня 6 августа: коронавирусный рекорд, еще одна медаль Украины на Олимпиаде
21:03 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 5 августа, снова обнаружили больше тысячи новых случаев коронавируса. В последний раз такое количество случаев регистрировали в начале июня.

В Китае вспыхнул новый вирус

В Китае вспыхнула новая инфекция - вирус птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6.

Новые подробности об избившем танцора Дорофеевой УГОшнике

Сотрудника Управления государственной охраны, который 1 августа жестоко избил танцора Нади Дорофеевой Евгений Беспалый уже не первый раз нападет на людей. Так, соседи мужчины рассказали, что недавно Беспалый уже избил человека, но тогда уголовное дело открывать не стали.

Отец Ломаченко занялся подготовкой Усика

Известный украинский тренер и отец боксера Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко занялся тренировкой Александра Усика накануне его боя с Энтони Джошуа. 

Украинец Горуна завоевал "бронзу" на Олимпиаде

Украинский каратист Станислав Горуна на Олимпийских играх в Токио выиграл бронзовую медаль.

Green Grey отреагировали на отмену их концерта на День независимости

После того, как организаторы концерта ко Дню Независимости отменили выступление украинской рок-группы Green Grey, второй концерт музыкального коллектива в тот же день на крыше ЦУМа в Киеве был отменен.

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Белорусские группы NAVIBAND и VAL добавили в список запрещенных музыкальных групп и коллективов в Беларуси.

Новые тизеры "Очень странных дел" и финальных "Ходячих мертвецов"

Создатели популярных американских сериалов "Ходячие мертвецы" и "Очень странные дела" решили порадовать поклонников шоу и презентовали короткие трейлеры предстоящих сезонов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 248

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Коронавирус, Станислав Горуна, Итоги дня, Covid-19.
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