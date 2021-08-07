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В Украине третьи сутки подряд фиксируют более тысячи новых случаев коронавируса

В Украине третьи сутки подряд фиксируют более тысячи новых случаев коронавируса
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф

В Украине за минувшие сутки, 6 августа, зафиксировали 1054 новых случая коронавируса. Прирост больных более тысячи наблюдается последние три дня, такая динамика заболеваемости последний раз наблюдалась в июне.

Об этом утром в субботу, 7 августа, сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за пятницу коронавирусом заболели 1054 человека, из них 72 ребенка и 13 медработников.

При этом за прошедшие сутки 534 человека попали в больницу, 1393 пациента излечились от COVID-19, а летальных случаев зафиксировали 20.

Отмечается, что было протестировано 22 273 лица с помощью ПЦР-тестирования, еще 9628 человек сделали ИФА-тест, а 14 940 воспользовались экспресс-тестами.

Наибольшее количество новых случаев третий день подряд фиксируют в Киеве - за минувшие сутки еще 176 случаев. Кроме того, за 7 августа в лидерах заболеваемости оказались Харьковская (100), Одесская (76), Днепропетровская (75) и Херсонская (68) области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина второй день подряд бьет почти двухмесячный рекорд заболеваемости COVID-19.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Министерство охраны здоровья, Статистика заболеваний.
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