5 областей на грани - кто может оказаться в желтой зоне карантина по COVID-19

Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций. Одна из них - Тернопольская, одновременно с этим является одним из лидеров по количеству выявленных случаев штамма "Дельта".
Статистику госпитализаций опубликовало Министерство здравоохранения Украины.
Так, за последние трое суток за нормы зеленой зоны (меньше 50%) вышли:
Также нормы по госпитализации за последние 3 дня превышала Хмельницкая область - 4 августа там зафиксировали 55,7%, но затем ситуация стабилизировалась.
(Фото: МОЗ)
Решение о переходе в другую зону карантина принимает государственная комиссия по ЧС раз в неделю на основании превышения двух и более показателей.
Ранее "Телеграф писал, что в Украине продолжат карантин несмотря на "зеленую зону" во всех областях. Также в правительстве решили привязать нормы коммунальных услуг для субсидии к эпидситуации в Украине.