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5 областей на грани - кто может оказаться в желтой зоне карантина по COVID-19

5 областей на грани - кто может оказаться в желтой зоне карантина по COVID-19
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф

Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций. Одна из них - Тернопольская, одновременно с этим является одним из лидеров по количеству выявленных случаев штамма "Дельта". 

Статистику госпитализаций опубликовало Министерство здравоохранения Украины. 

Так, за последние трое суток за нормы зеленой зоны (меньше 50%) вышли:

  • Донецкая ( на 6 августа - 53, 5 %, на 5 августа 84,1%)
  • Ивано-Франковская (на 6 августа 52, 8%). При этом в области делают слишком мало тестов на коронавирус - 285 при норме в 300 на 100 тысяч человек
  • Ровенская (на 6 августа 106,3%)
  • Тернопольская (на 6 августа 160%)
  • Черкасская (на 6 августа 60%).

Также нормы по госпитализации за последние 3 дня превышала Хмельницкая область - 4 августа там зафиксировали 55,7%, но затем ситуация стабилизировалась. 

 

статистика госпитализации коронавирус

(Фото: МОЗ)

Решение о переходе в другую зону карантина принимает государственная комиссия по ЧС раз в неделю на основании превышения двух и более показателей. 

Ранее "Телеграф писал, что в Украине продолжат карантин несмотря на "зеленую зону" во всех областях. Также в правительстве решили привязать нормы коммунальных услуг для субсидии к эпидситуации в Украине. 

Власть урезает субсидии - каким областям грозят изменения

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Delta, Коронавирус, Зеленая зона, Covid-19, COVID-19 Коронавирус.
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