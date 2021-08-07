5 областей на грани - кто может оказаться в желтой зоне карантина по COVID-19

Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций. Одна из них - Тернопольская, одновременно с этим является одним из лидеров по количеству выявленных случаев штамма "Дельта".

Статистику госпитализаций опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

Так, за последние трое суток за нормы зеленой зоны (меньше 50%) вышли:

Донецкая ( на 6 августа - 53, 5 %, на 5 августа 84,1%)

Ивано-Франковская (на 6 августа 52, 8%). При этом в области делают слишком мало тестов на коронавирус - 285 при норме в 300 на 100 тысяч человек

Ровенская (на 6 августа 106,3%)

Тернопольская (на 6 августа 160%)

Черкасская (на 6 августа 60%).

Также нормы по госпитализации за последние 3 дня превышала Хмельницкая область - 4 августа там зафиксировали 55,7%, но затем ситуация стабилизировалась.

(Фото: МОЗ)

Решение о переходе в другую зону карантина принимает государственная комиссия по ЧС раз в неделю на основании превышения двух и более показателей.

Ранее "Телеграф писал, что в Украине продолжат карантин несмотря на "зеленую зону" во всех областях. Также в правительстве решили привязать нормы коммунальных услуг для субсидии к эпидситуации в Украине.