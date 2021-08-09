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Украинские медики будут собирать баллы за вакцинацию пациентов против коронавируса

Украинские медики будут собирать баллы за вакцинацию пациентов против коронавируса
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф

Стало известно, как будут премировать украинских медиков, чьи пациенты будут вакцинированы против коронавируса.

По информации пресс-службы Минздрава, если у семейного доктора будет привито 80% взрослых пациентов, то он получит  50 баллов непрерывного профессионального развития (БПР).

Стоит отметить, что данная система работает в Украине с 2019 года и широко распространена в мире.

Так, у каждого семейного доктора в Украине должно быть, как минимум, 50 баллов БПР за год. Если же врач заработает еще 50 бонусных на вакцинации, их ему начислят во время аттестации в 2022 году.

Помимо баллов, врачей в Украине хотят поощрять за выполнение плана по антиковидным прививкам и финансово. Правда, этот вопрос еще обсуждается на уровне государства.

Как ранее сообщал "Телеграф", 17 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech ожидают в Украине до конца года. При этом за ближайшие 4 месяца Минздрав Украины планирует вакцинировать половину населения страны. Правда, чиновники не уверены, что это спасет страну от пандемии.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 354

Все по теме:

Минздрав, Прививки, Вакцинация, Коронавирус, БПР.
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