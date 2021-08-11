В США обнаружили новый более смертоносный и заразный штамм коронавируса "йота"

Новый штамм коронавируса "йота", обнаруженный в США, оказался более смертоносным среди пожилых людей. По данным исследования, он может увеличить уровень смертности от инфекции на 62–82%

Об этом сообщается на портале medrxiv.org.

В исследовании говорится, что у этого штамма коронавируса значительно выше скорость распространения. Также он более патогенный сравнительно с другими существующими штаммами и летальность от него среди категории 45+ на 62–82% выше.

Специалисты также выяснили, что "йота"-штамм передается на 15-25% быстрее других известных мутаций.

Стоит отметить, что впервые штамм коронавируса "йота" обнаружили в Нью-Йорке в 2020 году, а с тех пор случаи заболеваний этим штаммом зафиксировали как минимум в 27 странах.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19.