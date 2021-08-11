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Последний шаг к получению COVID-сертификатов: Украина на заключительном этапе согласования с ЕС

Последний шаг к получению COVID-сертификатов: Украина на заключительном этапе согласования с ЕС
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Украина перешла к последнему этапу подключения к европейской системе СOVID-сертификатов и ожидает подписания договора об их взаимном признании.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в своем Telegram-канале.

"Несколько дней назад ЕС завершил техническую проверку наших COVID сертификатов в приложении " Дия"и высоко оценил реализацию. На этой неделе мы начинаем подключение к продуктовой инфраструктуре европейских СOVID сертификатов", - сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Известно, что эта инфраструктура является совместной средой для всех стран, которые запускают собственные COVID-сертификаты и обеспечивают их взаимным признанием.

По данным Минцифры, сейчас в Украине параллельно ожидают политического решения от Еврокомиссии.

"Открытые и безопасные путешествия уже совсем близко ", - говорит Федоров.

Он также сообщил, что Минцифры инициировало создание рабочей группы с Израилем и ЕС.

"Помогаем нашим коллегам, а также делимся опытом в технической реализации сертификатов. Поэтому очень скоро ждите хороших новостей", - заявил министр цифровой трансформации.

Известно, что разработкой и технической реализацией украинских СOVID сертификатов совместно занимаются команды Минцифры, Министерство здравоохранения, МВД, Национальная служба здоровья Украины, Министерство иностранных дел и Государственная пограничная служба.

Проект реализован при поддержке Евроделегации, Программы EU4Digital и Программы EGAP, котрую выполняет Фонд Восточная Европа и финансирует Швейцария.

Ранее "Телеграм" сообщал, в какие страны могут беспрепятственно въезжать украинцы, имеющие сертификаты о вакцинации против коронавируса. 

Напоминаем, кто из украинцев сможет получить COVID-сертификаты.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Евросоюз, Путешествия, Коронавирус, Минцифры, COVID-сертификат.
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