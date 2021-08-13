Количество заражений COVID-19 растет четвертый день подряд

В Украине зафиксировали за сутки 1263 заражения коронавирусом. Это на 16 человек больше чем накануне. Среди заболевших на 13 августа - 73 ребенка и 52 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки четверга, 12 августа:

госпитализированы - 613 человек

летальных случаев - 44

выздоровели - 1007 человек.

За минувшие сутки сделано 47 355 тестов, в том числе методом ПЦР - 22 318.

Столица Украины остается в лидерах по количеству новых случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки в Киеве заболели коронавирусом 166 человек. Также высокий уровень выявления новых случаев коронавируса в Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Наименьшее количество заболевших в Волынской и Кировоградской области - по 6 новых случаев коронавируса.

Ранее "Телеграф" писал, что стабильный рост количества заболевших коронавирусом заставил Министерство здравоохранения изменить рекомендации по вакцинации и сократить интервал между введением двух доз одной из популярных вакцин.