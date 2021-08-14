Украина четвертый день кряду бьет рекорды заболеваемости COVID-19: свежая сводка

По состоянию на утро субботы, 14 августа, в Украине обнаружено 1353 новых случая инфицирования коронавирусом. Рост числа новых больных COVID-19 наблюдается уже пятый день кряду.

Информация об этом обнародована пресс-службой Минздрава.

Отмечается, что в числе заболевших 99 детей и 33 медработника. "Лидером" по приросту инфицированных стал Киев, за ним идут Харьковская и Днепропетровская области.

Госпитализация, по данным Минздрава, понадобилась 641 человеку, а победил болезнь 791 человек. При этом за сутки в Украине скончался 21 человек.

Всего за время пандемии, в Украине выявлено 2 265 217 случаев COVID-19, болезнь унесла 53 238 жизней.

Примечательно, что подобное количество новых заболеваний в последний раз фиксировалось 11 июня, новые "рекорды" болезнь демонстрирует уже четвертый день подряд.

Как сообщалось ранее, Минздрав рекомендовал людям, получившим дозу вакцины CoronaVac, делать второй укол уже спустя 14 дней после первого.