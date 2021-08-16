Молдова изменила правила въезда из-за COVID-19: что нужно знать украинцам

С понедельника, 16 августа, в Молдове начали действовать новые правила въезда из-за распространения коронавируса.

Как сообщает издание NewsMaker, теперь на границе нужно предъявить один из документов:

сертификат о полной вакцинации;

ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 до въезда в страну;

антиген-тест , сделанный не ранее, чем за 48 часов;

справку о том, что вы переболели коронавирусом за последние полгода (начиная с 15 дня после выздоровления), или тест на антитела, который действует в течение 90 дней.

Граждане, у которых нет этих документов, придется соблюдать 14-дневный карантин. Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу и граждан, которые приезжают на лечение.

Также стоит отметить, что с 16 августа в аэропорт Кишинева не будут пропускать сопровождающих и встречающих.

Кроме того, в Молдове начинают действовать новые правила карантина. Так, в ресторанах, кафе и заведениях культуры разрешено присутствие не более 50% людей от максимальной вместимости помещения, и не более 250 человек.

Напомним, в Украине режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин продлили до 1 октября. По состоянию на утро 16 августа в стране зафиксировали еще 417 случаев коронавирусной болезни.