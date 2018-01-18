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В Минске впервые в 2018 году собрались подгруппы по Донбассу

Минск
12:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: В Минске 18 января проходят встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

В Минске в четверг проходят встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Беларусь в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Встреча Подгрупп ТКГ, Минск, Мирное урегулирование, Ситуация на востоке Украины, Ситуация на Донбассе.
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