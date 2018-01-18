В Минске впервые в 2018 году собрались подгруппы по Донбассу

В Минске в четверг проходят встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Республики Беларусь в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.