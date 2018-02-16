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Луценко привлек к уголовной ответственности нардепа "Оппоблока"
16:05 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности Евгения Бакулина.
Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности, предоставлении согласия на задержание, представление об избрании меры пресечения народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Бакулину.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Представления направлены в Верховную Раду Украины", - отметила Сарган.
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