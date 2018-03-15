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Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму

Большая Семерка
20:44 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Это нелегитимно аннексированная территория, никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными", - сказал посол.

Страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в аннексированном Крыму. Об этом сказал Чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Позиция всех наших стран - мы не признаем проведения, распространения российских выборов в Крыму. Это нелегитимно аннексированная территория, никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными", - сказал посол. В этом году Канада председательствует в G7.

13 марта Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран Большой семерки призвал государства G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму. Ранее представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает незаконной аннексию Крыма и считает незаконным проведение там выборов президента РФ.

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Новости Украины, Большая семерка, Выборы 2018, Канада, Крым, Роман Ващук, Россия.
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