Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму

Страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в аннексированном Крыму. Об этом сказал Чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Позиция всех наших стран - мы не признаем проведения, распространения российских выборов в Крыму. Это нелегитимно аннексированная территория, никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными", - сказал посол. В этом году Канада председательствует в G7.

13 марта Президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами стран Большой семерки призвал государства G7 осудить и не признавать выборы президента РФ в оккупированном Крыму. Ранее представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает незаконной аннексию Крыма и считает незаконным проведение там выборов президента РФ.