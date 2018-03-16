Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада озвучила свою позицию по выборам президента РФ в оккупированном Крыму Канада озвучила свою позицию по выборам президента РФ в оккупированном Крыму
Новости: ГПУ направит в суд дело по еще одному соратнику Саакашвили ГПУ направит в суд дело по еще одному соратнику Саакашвили
Новости: Экс-защитник "Металлиста" тренируется с "Динамо" Экс-защитник "Металлиста" Папа Гуйе тренируется с "Динамо"
Новости: Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
X

Посол Украины в ФРГ назвал "фатальными" переговоры об отмене санкций РФ
22:55 Пт, 16 Март 2018 Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Для немецкого аграрного сектора Россия была важным рынком с торговым объемом в 1,6 млрд евро в год.

Украина возмущена требованиями Немецкого аграрного союза о начале переговоров об отмене санкций против РФ.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил позицию Киева по этому поводу в комментарии агентству dpa, который перепечатал Green Peace magazine.

"Украинцы шокированы новым циничным призывом. Отменить санкции против РФ прежде, чем Кремль закончит кровавую войну против Украины, стало бы фатальной ошибкой", - заявил посол.

Его реакция была вызвана недавним заявлением президента Немецкого аграрного союза Й.Руквида, который пожаловался на "мощные последствия" введенного Россией эмбарго для многих западных продуктов питания в качестве контрсанкций. "Для немецкого аграрного сектора Россия была важным рынком с торговым объемом в 1,6 млрд евро в год", - сказал Руквид, требуя переговоров о снятии санкций.

О "якобы катастрофических потерях" немецкой экономики не может быть и речи, подчеркнул Мельник. Он привел статистические данные федерального министерства аграрной промышленности, согласно которым, аграрный экспорт с ФРГ в Россию вырос в 2016 году на 2,4 % по сравнению с 2015 годом, до 889 млн евро. Сравнивая данные 2016 и 2017 года, Федеральное ведомство статистики указывает на ещё несколько процентов роста.

В этих условиях жаловаться на пагубное влияние санкций на аграрный сектор - это введение в заблуждение, замечает посол.

"Попытка так заботиться о свиньях, не замечая свыше 10300 убитых украинцев и игнорируя новые жертвы, не поддается оправданию ни с моральной, ни с христианской точки зрения", - подчеркнул Мельник, добавив, что это было бы для Украины, как нож в спину.

Украинцы, подчеркнул дипломат, надеются на нерушимую солидарность нового федерального правительства Германии и новый этап дипломатических усилий, направленных на завершение российской войны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Германия, Немецкий агарный союз, Санкции РФ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Венецианская комиссия приняла решение о е-декларациях в Украине Организаторы выборов в Крыму попадут в санкционный список МИД Украины Рада закрылась: до конца заседания досидели около 20 депутатов

Последние новости

Шевченко: Хотим увидеть лучшие команды в финале Лиги Чемпионов в Киеве Главный борец с лишним весом: правильное употребление ананаса для похудения Автомобильная компания Geely Auto поразила своим новым достижением
Сегодня читают
01 Порошенко заявил о завершении АТО
02 Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
03 Сколько нужно спать, чтобы быть бодрым и здоровым
04 МИД РФ возмущен решением Киева не допускать россиян в дипучреждения
05 Посол Украины в ФРГ назвал "фатальными" переговоры об отмене санкций РФ
Новости сегодня
00:05 71-летний Сталлоне готов дать фору молодым в тренажерном зале (Видео)
00:04 Психологи назвали десять научно проверенных способов улучшить настроение
23:31 Весело о покупках в интернете: что заказывали и что получили
23:25 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
23:22 Какими сверхспособностями обладает тело человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Президент Украины заявил о завершении АТО Порошенко заявил о завершении АТО
Новости: Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы
Новости: В киевском зоопарке появились новые экзотические зверьки (Видео) В киевском зоопарке появились новые экзотические зверьки (Видео)
Добавить комментарий
0