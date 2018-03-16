Посол Украины в ФРГ назвал "фатальными" переговоры об отмене санкций РФ

Украина возмущена требованиями Немецкого аграрного союза о начале переговоров об отмене санкций против РФ.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил позицию Киева по этому поводу в комментарии агентству dpa, который перепечатал Green Peace magazine.

"Украинцы шокированы новым циничным призывом. Отменить санкции против РФ прежде, чем Кремль закончит кровавую войну против Украины, стало бы фатальной ошибкой", - заявил посол.

Его реакция была вызвана недавним заявлением президента Немецкого аграрного союза Й.Руквида, который пожаловался на "мощные последствия" введенного Россией эмбарго для многих западных продуктов питания в качестве контрсанкций. "Для немецкого аграрного сектора Россия была важным рынком с торговым объемом в 1,6 млрд евро в год", - сказал Руквид, требуя переговоров о снятии санкций.

О "якобы катастрофических потерях" немецкой экономики не может быть и речи, подчеркнул Мельник. Он привел статистические данные федерального министерства аграрной промышленности, согласно которым, аграрный экспорт с ФРГ в Россию вырос в 2016 году на 2,4 % по сравнению с 2015 годом, до 889 млн евро. Сравнивая данные 2016 и 2017 года, Федеральное ведомство статистики указывает на ещё несколько процентов роста.

В этих условиях жаловаться на пагубное влияние санкций на аграрный сектор - это введение в заблуждение, замечает посол.

"Попытка так заботиться о свиньях, не замечая свыше 10300 убитых украинцев и игнорируя новые жертвы, не поддается оправданию ни с моральной, ни с христианской точки зрения", - подчеркнул Мельник, добавив, что это было бы для Украины, как нож в спину.

Украинцы, подчеркнул дипломат, надеются на нерушимую солидарность нового федерального правительства Германии и новый этап дипломатических усилий, направленных на завершение российской войны.